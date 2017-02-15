NBA》倒垃圾傷拇指 火箭安德生衰透了

火箭前鋒雷恩安德生真是倒楣透頂了，連倒個垃圾都能傷到拇指。（美聯社資料照）

能想像連倒個垃圾都能受傷嗎？火箭雷恩安德生就是那麼倒楣。

根據《休士頓紀事報》指出，火箭前鋒雷恩安德生在自家門口倒垃圾的時候竟然被一片碎玻璃割傷了右手拇指，立即前往醫院緊急治療，有可能錯過明星賽前最後一場與熱火之戰。

去年夏天雷恩安德生加盟火箭，本季54場比賽都先發，場均13.8分、5籃板，投籃命中率42.3%，三分球命中率更是來到40.4%，創生涯次高紀錄。

(中時電子報)