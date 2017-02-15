拉酒店妹入國民黨　詹啟賢：對黨很傷

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詹啟賢今天到苗栗拜會地方人士，對於周刊報導國民黨拉酒店妹入黨，詹啟賢表示「對黨很傷」。（黎薇翻攝）

宣布參選國民黨主席的詹啟賢（白色上衣者）上午到阿斌哥大愛協會，和義工一起做愛心便當。（黎薇翻攝）

宣布參選國民黨主席的詹啟賢今天到苗栗拜會地方人士，上午前往後龍鎮阿斌哥大愛協會，和義工一起做愛心便當，準備送午餐給獨居長輩。

周刊報導，疑似有黨內候選人支持者招攬台中金錢豹酒店妹入黨，對此詹啟賢表示，「對黨很傷害」，認為入黨應建立一套嚴謹審核機制，呼籲黨中央盡快建立制度，要求黨員素質。

(中時)