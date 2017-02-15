健保卡在地製卡 苗栗泰安鄉今正式上路

在地製卡服務上路首日，就有多位民眾到泰安鄉公所換發。(江詩筑攝)

苗栗縣長徐耀昌與健保署官員為在地製卡服務進行揭牌。(江詩筑攝)

健保卡一旦遺失，換卡、補發至少需要6個工作天時間，中央健保署考量到偏鄉山區居民因地處偏遠交通不便，今年與苗栗縣府、泰安鄉公所合作，提供在地製卡服務，可以便捷補發健保卡，如果民眾忘記帶照片，還提供免費拍照服務，未來只要到公所辦卡，全程不到10分鐘就可以拿到新卡。

健保署指出，民眾難免會因健保卡遺失或毀損等因素，需要申請補(換)發新卡，目前該署除提供網路、郵局等多元的申辦管道外，在各分區業務組聯合服務中心多半位於市中心，以致偏鄉居民如需辦卡仍需奔波往返，頗為不便。

健保署去年積極與鄉鎮、市、區公所合作提供在地製卡服務，全台有10個公所開辦此項便民措施，獲得民眾肯定與讚許；其中由健保署北區業務組所轄的四個山地鄉，繼桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、尖石鄉等3個公所已陸續辦理在地製卡服務後，健保署也獲得苗栗縣泰安鄉公所大力支持，完成轄區四個偏鄉民眾都能享有便利的在地服務。

(中時)