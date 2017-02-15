小嫻自揭先天無子宮 臉書喊話我沒事

藝人小嫻受訪自揭先天無子宮，震驚外界。小嫻昨天在社群網站臉書（facebook）表示，「謝謝，我沒事的喔」，也心疼跟她有同樣煩惱的女孩們，希望一起加油。

小嫻（黃瑜嫻）和前球星何守正在美國登記結婚4年多，肚皮仍沒動靜，小嫻日前受訪首度坦言，17歲時因月經沒來，檢查才發現天生就沒子宮。婚前向何守正及婆婆坦承，婚後曾到美國找代理孕母，但沒成功。

消息一出，震驚外界及粉絲，小嫻昨天在臉書貼文表示，「謝謝大家私訊的關心，跟我有同樣煩惱的女孩們，辛苦妳們了，我看了也很心疼，謝謝妳們願意跟我分享妳們的故事，一起加油，謝謝。」

藝人及粉絲紛紛留言打氣，藝人劉香慈說，「親愛的，加油，妳擁有很棒的正面能量，以妳為榮」，並集氣許願小嫻夫妻能心想事成；歌手秀蘭瑪雅直呼「妳很棒，加油加油喔」。也有人寫道「妳老公及婆婆力挺，我也很感動，加油，妳要好好活出精彩」。

小嫻回覆留言表示，「謝謝，我沒事的喔，也有很多人跟我一樣也在默默承受壓力，一起加油吧。」1060215

(中央社)