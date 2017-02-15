情人節結良緣 廣州登記結婚人數增4成

我要評比

據報導，在2月14日西方情人節，中國大陸廣東省廣州市登記結婚的伴侶比去年同一天多出4成。

大洋網今天報導，昨天情人節，廣州天氣宜人、陽光燦爛，前往各區婚姻登記處領證喜結良緣的有1364對，比2016年同日的952對多了400多對。

登記結婚最多的三個區為花都、從化和增城。1060215

(中央社)