美不再堅持以巴兩國方案 和平是目標
以色列總理尼坦雅胡到訪白宮前夕，白宮今天暗示數十年來針對以色列與巴勒斯坦衝突所支持的兩國解決方案將出現重大突破。
法新社報導，1名白宮高階官員表示，美國將不再尋求主宰雙方任何最終和平解決的條款，不過，將支持兩方達成的協議。
要求匿名的官員表示：「不會帶來和平的兩國方案，並非任何人都想達成的目標。」
「和平是目標，不論它是否如各方所想，以兩國解決方案的形式到來，或者其他形式。」
美國總統川普明天將於白宮接待尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），他料將表達協助促成以巴衝突解決方案的期望。
美國政府50年來的多數時期，繼任政府、共和黨與民主黨員皆支持兩國方案。
不過，川普上任後企圖表明美國是以色列的堅定盟邦，試圖與前總統歐巴馬作出對比。（譯者：中央社周莉芳）1060215
(中央社)
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