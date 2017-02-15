龜山電鍍公司排廢水 污染鶯歌溪

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桃園市龜山區一家金屬表面電鍍業公司涉嫌排放廢水，經環保局與檢警聯手稽查，查出業者將未經處理含重金屬鎳的製程廢水，排入廠外溝渠，嚴重污染鶯歌溪，遭依法究辦。（環保局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年2月15日

桃園市龜山區一家金屬表面電鍍業公司涉嫌排放廢水，經環保局與檢警聯手稽查，查出業者將未經處理含重金屬鎳的製程廢水，排入廠外溝渠，嚴重污染鶯歌溪，遭依法究辦。（環保局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年2月15日

桃園市龜山區一家金屬表面電鍍業公司涉嫌排放廢水，經環保局與檢警聯手稽查，查出業者將未經處理含重金屬鎳的製程廢水，排入廠外溝渠，嚴重污染鶯歌溪，遭依法究辦。

桃園市政府環保局表示，遭查獲的表面電鍍業者，雖然領有廢水排放許可證，卻未依許可內容操作，私下埋設暗管伺機偷排廢水，牟取不法利益，105年間就曾因違反水污染防治法遭到告發，並將不明管線全部封閉。

環保局查出，這家公司在今年1月初，再度將混凝土封閉的管線重新開通，環保局稽查時發現管線出口處疑似有排水痕跡，立刻報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並推測業者可能會於農曆春節前後伺機偷排廢水，稽查小組並進行埋伏。

稽查小組在2月7日晚間發現廠外不明PVC管有大量廢水流出，經採樣檢測發現含有重金屬鎳成分，屬有害健康物質，入廠稽查後，發現廠房頂樓違法設置3座廢水貯槽，蓄意讓污水滿溢，經由排水管排入廠外雨水溝。

環保局表示，公司詹姓負責人為節省廢水處理費用，牟取龐大不法利益，指示員工違法偷排廢水致污染鶯歌溪，雖於去年已被移送法辦，仍惡性不改，被諭令限期拆除貯槽及封閉管線。

桃園市政府環保局長沈志修表示，依新修訂的水污染防治法規定，如偷排含有害健康物質廢水，最高可處新台幣1500萬元罰金，還需面臨5年以下有期徒刑，特別呼籲業者須依法取得排放許可證或簡易排放許可文件，並應確實依據許可內容處理至符合放流水標準，才能排放廢水，以免觸法。1060215

(中央社)