龜山電鍍公司排廢水 污染鶯歌溪
桃園市龜山區一家金屬表面電鍍業公司涉嫌排放廢水，經環保局與檢警聯手稽查，查出業者將未經處理含重金屬鎳的製程廢水，排入廠外溝渠，嚴重污染鶯歌溪，遭依法究辦。
桃園市政府環保局表示，遭查獲的表面電鍍業者，雖然領有廢水排放許可證，卻未依許可內容操作，私下埋設暗管伺機偷排廢水，牟取不法利益，105年間就曾因違反水污染防治法遭到告發，並將不明管線全部封閉。
環保局查出，這家公司在今年1月初，再度將混凝土封閉的管線重新開通，環保局稽查時發現管線出口處疑似有排水痕跡，立刻報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並推測業者可能會於農曆春節前後伺機偷排廢水，稽查小組並進行埋伏。
稽查小組在2月7日晚間發現廠外不明PVC管有大量廢水流出，經採樣檢測發現含有重金屬鎳成分，屬有害健康物質，入廠稽查後，發現廠房頂樓違法設置3座廢水貯槽，蓄意讓污水滿溢，經由排水管排入廠外雨水溝。
環保局表示，公司詹姓負責人為節省廢水處理費用，牟取龐大不法利益，指示員工違法偷排廢水致污染鶯歌溪，雖於去年已被移送法辦，仍惡性不改，被諭令限期拆除貯槽及封閉管線。
桃園市政府環保局長沈志修表示，依新修訂的水污染防治法規定，如偷排含有害健康物質廢水，最高可處新台幣1500萬元罰金，還需面臨5年以下有期徒刑，特別呼籲業者須依法取得排放許可證或簡易排放許可文件，並應確實依據許可內容處理至符合放流水標準，才能排放廢水，以免觸法。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。