澎湖司法文物聯合檔案展 歷任澎檢回娘家
澎湖地區檢、警、調5大司法機關聯合主辦「平湖上的天秤－106年澎湖地區司法文物聯合檔案展」15日開幕，歷任澎湖檢察長回娘家，彷彿新春團拜好熱鬧。
響應蔡英文總統的司法平民政策，臺灣澎湖地方法院檢察署、澎湖地方法院、法務部澎湖縣調查站、澎湖監獄、澎湖縣政府警察局舉辦「平湖上的天秤－106年澎湖地區司法文物聯合檔案展」，展覽即日起至26日在澎湖文化局中興畫廊開展。
現場冠蓋雲集，全國司法界大老蒞臨祝賀，法務部次長張斗輝、最高法院檢察總長顏大和、高等法院檢察長王添盛、高等法院高雄分院長李彥文、高分院檢察長楊治宇、澎湖縣長陳光復、副議長陳雙全等都到齊。
尤其特地邀請歷任澎湖地檢署檢察長朱家崎、郭珍妮、鄭鑫宏等人回娘家敘舊，現場寒暄氣氛熱絡。
張斗輝表示，司法機關屬性特殊不易與民眾親近，澎湖首次舉辦聯展，希望打破刻板印象貫徹司法為民，展現柔性信賴司法。
佈展內容包括：澎湖5大司法機關歷史沿革、建築老照片、重要歷史紀錄，其中澎湖地檢署於民國38年成立的原始檔卷及澎湖地區歷年發生重大事件檔案照片都是第一次展示，現場豐富的實體文物、珍貴檔卷照片引人入勝，彷彿走入時光迴廊，精彩可期。
(中時)
關鍵字：澎湖地區司法文物聯合檔案展、平湖上的天秤
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