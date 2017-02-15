賞櫻團車禍 萬芳北醫各有1人未脫險
國道遊覽車翻車事件，至今已釀33死，尚有11人仍在醫院救治，當中有9人在加護病房、2人在一般病房，萬芳、北醫各有1人未脫離險境。
萬芳醫院副院長白冠壬指，送到該院的女性患者，在接受手術後，正併用包括止痛藥、鎮定劑等多重藥物，「生病跡象較剛到院時，已變得較穩定」，但仍尚處昏迷、神智未清醒階段，昏迷指數較難評估。
收治3名傷者的北醫附醫指出，目前3人都住在加護病房，當中65歲的男性傷患仍處於中度昏迷，尚未脫離險境；另2名女性病患生命徵象穩定。
國泰醫院在台北總院、汐止院區各1名50多歲女性，2人都還住在加護病房。當中１名顱內輕微出血、仍在持續觀察，同時右腿大範圍撕裂傷、左腿開放性骨折，已進行清創手術，待傷口穩定後再進行手術固定；另1名女傷患同樣有頭部外傷，醫療團隊也在密切觀察，同時左手有骨折情形，預計明天手術。
收治2名傷者的三總表示，目前2人皆有清楚意識，但當中的54歲女性傷勢重，兩邊肋骨皆骨折，目前仍在加護病房，密切注意是否會引發血胸、氣胸；46歲男性則是左側髖關節脫臼，身體有多處擦傷和撕裂傷，接受麻醉復位後，目前已轉到普通病房持續觀察。
衛福部醫事司司長石崇良上午指出，國道遊覽車事件，目前共有11人仍在醫院救治，當中有9人在加護病房、2人在一般病房。
(中時)
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