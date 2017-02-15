隨機縱火 男子判刑4年定讞

新北市男子陳嘉榮去年帶著裝有汽油的寶特瓶，前往三重區一處集合住宅，先潑灑汽油恐嚇住戶，再點火後逃跑，所幸住戶迅速撲滅火勢未釀大禍；最高法院斥責陳男與住戶沒有嫌隙過節，竟隨機挑選住宅縱火，今日將他判刑4年確定。

判決指出，去年2月21日晚間7點，38歲的陳男騎乘機車前往三重福裕街停放，隨即帶著裝有汽油的寶特瓶，徒步進入附近一處集合式住宅，他先在潘姓女子的住處外通道潑灑汽油，並撞擊她的居住處大門。

潘女開啟大門查看並加以質問，陳男向她恫稱「這是汽油要燒死你，再不走我要點火了」，她心生畏懼進入屋內打電話報警，陳男趁機點火後逃跑，附近住戶發現後，立即將火勢撲滅，並與員警聯手將陳男逮獲。

歷審都認為，陳男與潘女等住戶沒有嫌隙過節，竟隨機選定地點隨意放火，罔顧社會安全，且他素行非佳，且犯後未坦認犯行，依放火燒燬現住建築物罪將他判刑4年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)