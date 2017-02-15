結合科技人文藝術 清大雙專長組合倍增
清大和竹教大合併後，今年首度招生，除了原有理工人文學系外，更加入藝術和教育，未來學生可修習雙專長的組合，將從原來約150種，增加到350種。
清華大學和新竹教育大學去年正式通過合併案，自去年11月起，兩校合併為「國立清華大學」，合校後新設「竹師教育學院」與「藝術學院」，清華大學今天舉行合併後首次招生記者會。
清華大學副校長周懷樸表示，今年繁星推薦和個人申請管道除了原有的17系外，還新增竹師教育學院的7系和藝術學院的2系，學生可修習雙專長的組合，將從原來約150種，增加到350種， 科技和藝術的結合是未來重要趨勢，有助於刺激創新和創意的發展，也為學生未來就業創業加值。
清華大學教務長戴念華表示，清大推動雙專長約10年，人數逐年增加，今年修雙專長的學生已超過20%，比起雙主修、輔系需額外增加畢業學分數，修雙專長的學生只要在原先畢業128學分中用部分學分去修第二專長即可，且修雙專長的學系可自由選擇，也沒有名額或資格限制。
除了雙專長外，清華還有多專長課程規劃。戴念華指出，學生專長數可結合專長學程（約30學分）和學分學程（約15學分），例如「兩大」是指修2個專長學程，「一大兩小」是指修1個專長學程加2個學分學程，「一超一小」是指1個專長學程及高階專業學程加上1個學分學程。
周懷樸也表示，為了方便學生修雙專長，學校在排課上也特別用心，避免學生因課程衝突而受到影響，同時也打破藩籬，學生只要修雙專長，都可以在這兩專長的系館自由進出和使用設施，在資源配套上，也會跟著學生的流動而調整。1060215
(中央社)
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