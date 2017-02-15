新疆砍殺案 世維會：陸應反省歧視政策
中國大陸新疆近日公布查處7起傳播恐怖暴力、宗教極端思想、民族分裂案件後，昨晚便傳出5死5傷的砍殺事件。對此，世維會呼籲國際社會應敦促中國大陸反省極端歧視的壓制政策。
大陸天山網昨天引述中國大陸新疆互聯網信息辦公室表示，已依法查處7起網路傳播違法訊息案；涉案人利用網路等平台宣揚及傳播恐怖暴力、宗教極端思想、民族分裂的文字、影音畫面等，這些人均被刑拘。
案件公布沒多久，新疆昨天晚間便傳出砍殺事件。根據陸媒報導，大陸警方當場擊斃3名「暴徒」，砍殺事件共導致10人受傷，其中5人傷重不治。
世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）今天向中央社表示，維吾爾人採取激進的抵抗是因為根本沒有和平抗爭的機會。
他並表示，中國極端歧視的壓制政策導致維吾爾人已經無法承受，任何的挑釁都可能引發衝突；國際社會應該敦促中國反省自己的政策。1060215
(中央社)
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