迎接機場捷運 台北行旅廣場成國門意象

我要評比

台北市政府工務局公園路燈工程管理處今天說，台北市長柯文哲將視察代表國門意象、迎接機捷A1台北站出口的「台北行旅廣場」，可清楚直視北門及台灣博物館等，創視覺軸線延伸。

公園處長黃立遠表示，北市府推動「西區門戶計畫」，以北門、台北火車站一路延伸到台北市議會舊址，將這軸線打造古蹟觀光廊帶。

公園處說，機場捷運通車前，春節前完成「台北行旅廣場」開放啟用，同時也進行「北門廣場景觀工程」改造工程，預定今年7月中旬完工啟用。

居6鐵交會重要交通樞紐中心的「台北行旅廣場」，搭配過去被高架道路圍蔽的清代北門城門，自年初拆除高架道路後，北門城門躍然成為台北城象徵歷史地標。

公園處說，透過西區門戶計畫改造，串連北門、台北車站與台北市議會舊址等區域，結合周邊豐富歷史資產，創造景觀廊帶，成功形成耀眼國家門戶。

公園處表示，配合國光客運台北西站搬遷後，在西區門戶計畫軸線上的交六廣場，經i-Voting票選更名為「台北行旅廣場」。

「台北行旅廣場」、「北門廣場景觀工程」呈現，將讓西區門戶計畫脈絡展現民眾眼前，營造「台北行旅廣場」為國家門戶意象，串連台北車站到北門間軸帶，成為台北新地標。1060215

(中央社)