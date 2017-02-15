迎接機場捷運 台北行旅廣場成國門意象
台北市政府工務局公園路燈工程管理處今天說，台北市長柯文哲將視察代表國門意象、迎接機捷A1台北站出口的「台北行旅廣場」，可清楚直視北門及台灣博物館等，創視覺軸線延伸。
公園處長黃立遠表示，北市府推動「西區門戶計畫」，以北門、台北火車站一路延伸到台北市議會舊址，將這軸線打造古蹟觀光廊帶。
公園處說，機場捷運通車前，春節前完成「台北行旅廣場」開放啟用，同時也進行「北門廣場景觀工程」改造工程，預定今年7月中旬完工啟用。
居6鐵交會重要交通樞紐中心的「台北行旅廣場」，搭配過去被高架道路圍蔽的清代北門城門，自年初拆除高架道路後，北門城門躍然成為台北城象徵歷史地標。
公園處說，透過西區門戶計畫改造，串連北門、台北車站與台北市議會舊址等區域，結合周邊豐富歷史資產，創造景觀廊帶，成功形成耀眼國家門戶。
公園處表示，配合國光客運台北西站搬遷後，在西區門戶計畫軸線上的交六廣場，經i-Voting票選更名為「台北行旅廣場」。
「台北行旅廣場」、「北門廣場景觀工程」呈現，將讓西區門戶計畫脈絡展現民眾眼前，營造「台北行旅廣場」為國家門戶意象，串連台北車站到北門間軸帶，成為台北新地標。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。