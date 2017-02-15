金正恩暗殺親哥哥 南韓：可見多沒人性
南韓代理總統黃教安（Hwang Kyo-Ahn）今天表示，北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男遭暗殺，赤裸裸呈現了平壤政權的殘暴和沒人性。
根據發言人透露，黃教安在和首席安全官員開會時表示：「如果消息屬實，從金正男遭暗殺的例子就能看出北韓政權的殘暴和沒人性。」
法新社報導，黃教安在臨時召開的國家安全會議（National Security Council, NSC）上表示：「我們非常嚴正看待這起事件，我們正在密切注意北韓。」
南韓媒體報導，金正男13日在馬來西亞吉隆坡國際機場遇刺身亡，凶手疑似是北韓女特工。黃教安表示，南韓正和馬來西亞當局密切合作，調查此事。
黃教安也敦促國家安全會議保持警戒，因應北韓可能的挑釁行動。（譯者：中央社鄭詩韻）1060215
(中央社)
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