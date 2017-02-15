幫幫忙基金會捐慈善物資濟助聖露西亞

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中華民國駐聖露西亞大使館於當地時間14日上午與聖露西亞社會正義部共同主持「幫幫忙基金會」慈善物資捐贈儀式，由露國社會正義部長孟圖（Lenard Montoute）代表接受。

駐露國大使牟華瑋表示，中華民國政府近年來結合民間團體資源積極投入國際人道救援工作，已獲得國際社會高度肯定。駐館自2015年起與「幫幫忙基金會」合作捐助慈善物資給露國人民，今年共募集包含衣物、鞋類、文具、兒童玩具、運動器材、嬰幼兒用品及LED燈等慈善物資共412箱運抵露國，以具體行動關懷弱勢，嘉惠露國民眾。

牟華瑋介紹「幫幫忙基金會」為台灣旅美洛杉磯僑胞鮑潘曉黛（Tina Bow）所創立。多年來致力投入人道救援志業，並與中華民國政府合作捐贈物資給各個友邦，不遺餘力，展現人道關懷，已獲得國際社會高度肯定。

孟圖感謝中華民國政府持續對露國人民的關注以及「幫幫忙基金會」的慷慨捐助，並強調露國政府將透過教會及民間慈善團體妥善分配該批物資，確保台灣民眾的愛心關懷，分送給需要的民眾。

露國社會發展部官員及「救世軍」等慈善團體代表多人出席，電視台及媒體現場採訪。1060215

(中央社)