越南食物中毒7死 越媒疑陸製糖果所致

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越南北部萊州省近日發生食物中毒事件，造成7人死亡、15人住院治療。越南媒體報導，這7人事發前除飲酒、吃米飯外，也都食用了中國大陸生產的花生糖。

環球網引述越南人民報報導，事發地點為鄰近中國大陸雲南的越南萊州省封土縣馬離寨邊境鄉謝寨村。10日，幾位村民前往一位60多歲的富姓村民家中吃飯飲酒，當晚富姓村民便出現頭痛、噁心症狀，最後不治死亡。

報導指出，11至13日，許多村民前往富家幫忙料理後事，並吃飯飲酒。但到13日，這些村民卻出現像死者般的頭痛、噁心症狀，其中6人送醫不治；另有15人送醫急救，其中1人情況危急。

報導指出，根據越南人民報、青年報、青年人報14日報導都提到，這些死者在事發前都食用了中國大陸生產的花生糖。

其中人民報提到，有目擊者指出，受害者喝的酒是在附近邊境地區買的，吃的糖果是中國大陸生產的。

事發後，越南當地有關部門已採集食物樣本化驗，調查核實原因。根據初步調查，原因可能是食物中毒，目前沒有檢測到他殺跡象。1060215

(中央社)