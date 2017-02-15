水桶奶奶的堅持 暖女警讓她軟化

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台東80歲「水桶奶奶」常提水桶走10公里，女警擔心安危，跟在後面亦步亦趨，老奶奶拗不過女警，日前終於答應搭公車回家。

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所警員張惠雯日前傍晚5時許，在農田村街道上，發現痀僂身影，背2個包包，手提水桶，獨自走在街道上。

當時寒流來襲，戶外溫度攝氏12度，張惠雯上前關心，發現是地方上常說的「水桶奶奶」。張惠雯擔心老奶奶安全，問老奶奶住哪？是否需幫忙？家人跟著嗎？

老奶奶帶著防備心不願回答，後來說住在前面，又改口住初鹿，叫警員不要跟在後面，想自己走回初鹿。

張惠雯耐心地勸老奶奶搭客運返家，老奶奶拗不過只好答應，張惠雯貼心陪老奶奶順利搭公車，平安回家。

地方很多人都知道「水桶奶奶」，住卑南鄉初鹿村，經常徒步往返10公里到鹿野鄉龍田村裝山泉水，不喜歡接受他人幫忙，不過在女警細心呵護下，這次破天荒的接受協助。1060215

(中央社)