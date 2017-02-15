勞長新上任 勞團：幫補勞動權益課
國道收費員自救會、台鐵產業工會跟復興企業工會今天至勞動部前抗議，並表示要幫新任部長林美珠上3堂勞動權益課，呼籲林美珠別翹課。
勞動部長林美珠上任後，外界對於其沒有勞工背景仍有些疑慮。國道收費員自救會、台鐵產業工會跟復興企業工會等今天至勞動部前抗議，並表示要幫林美珠上「協議要履行，跳票、抹黑是惡行」、「包庇雇主的危險」跟「依法休假遭打壓，勞動部勿漠視、護航」等3堂課。
工鬥成員、國道收費員自救會秘書郭冠均說，今天是要用血汗來告訴林美珠相關的勞動權益，希望她可以拿出新官魄力，站在維護勞工權益的立場出面解決問題。
台鐵產業工會說，交通運輸上，縮減人手讓勞工超時加班，是用勞工血的代價跟要旅客用生命跟淚換來的，公務員兼具勞工身分必須擇優處理，勞動部說尊重交通部決議，是忽視勞基法跟漠視台鐵局違法。
台鐵產業工會理事長王傑說，呼籲勞動部，日前工會發起的春節依法休假合情合法，應要求台鐵局撤銷違法曠職單，並重新檢視日夜休班表的過勞問題。
復興企業工會則說，復興航空無預警解散，且已經違反大量解僱勞工保護法，但勞動部卻沒有開罰，有可能讓其他資方有樣學樣大量解雇，並拋棄勞工。1060215
(中央社)
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