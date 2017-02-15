基因傾向蘋果型身材 易患糖尿或心臟病

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研究人員今天表示，基因上有腹部容易囤積脂肪的傾向，或「蘋果型」身材的人，罹患第2型糖尿病或心臟病的風險較高。

法新社報導，這項刊載在「美國醫學會期刊」（JAMA）的研究認為，人的基因組成可能與未來的健康問題有關。

研究資深作者哈佛醫學院醫學副教授凱瑟瑞桑（Sekar Kathiresan）指出：「每個人儲存脂肪的地方各異，有些人在腹部，我們稱為腹部肥胖，有些人則在臀部與大腿。」

「我們實驗基因傾向是否與第2型糖尿病及冠狀動脈心臟病有關，結果發現答案為肯定的『是的』。」

過去觀察研究已揭露腹部脂肪與第2型糖尿病與心臟病的關連，但缺乏原因與影響的證明。

為了進一步了解，研究人員仔細檢查2007到2015年針對約40萬名受測者基因組進行分析的6項研究。

研究第一作者麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）研究人員恩姆丁（Connor Emdin）說：「這些研究結果顯示，可以運用基因的方法，來判斷腹部肥胖等某種特徵，對心血管代謝結果的影響程度。」（譯者：中央社許湘欣）1060215

(中央社)