科技加人文 清大、竹教併校後首度招生

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清華大學與新竹教育大學合校後於今年首度招生，以「科技加人文」雙專長組合為訴求，為學生的學習加值。清華大學副校長周懷樸（左二）、教務長戴念華（中）15日帶著動力機械系江冀（右起）、音樂系林宛蓁、幼教系唐藝等3名學生，宣傳多元雙專長。（黃世麒攝）

清華大學動力機械系江冀（右起）、幼教系唐藝、音樂系林宛蓁等3名學生，15日分享其多元雙專長學習心得。（黃世麒攝）

清華大學與新竹教育大學合校後於今年首度招生，以「科技加人文」雙專長組合為訴求，為學生的學習加值。清華大學副校長周懷樸（左二）、教務長戴念華（中）15日帶著動力機械系江冀（右起）、音樂系林宛蓁、幼教系唐藝等3名學生，宣傳多元雙專長。

(中時)