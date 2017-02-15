友力通運何時撤照？公總：盡速

蝶戀花旅行社賞櫻遊覽車13日晚間在國道5號翻覆，造成33人死亡、11人受傷，交通部長賀陳旦震怒，昨表示要以情節重大撤銷友力通運的營業執照，不過公路總局仍有相關程序要進行，表示會盡可能讓程序加快，但無法給出時間表。

友力公司去年被交通部評鑑為丙等，公路總局昨至公司查核，發現派車單等資料未妥善保存，已要求業者改善，今日會再次派人查核。局長陳彥伯表示，「不撤照的可能性不大」。

(中時)