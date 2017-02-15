曬凍齡Q彈水肌 單身鍾楚紅情人節甜翻

鍾楚紅曬過情人節照，散發熟女魅力。（圖／取材自鍾楚紅微博）

香港影星「紅姑」鍾楚紅以《男與女》、《秋天的童話》等電影，成為影迷心目中的女神，鍾楚紅雖然已息影26年，不過鍾楚紅保養得宜，散發熟女魅力，凍齡美肌與時尚穿搭，依舊星味十足，而昨是一年一度的西洋情人節，儘管是單身，鍾楚紅仍曬出過節照，模樣甜翻。

鍾楚紅近年關注環保議題，熱愛拍照的她，曾透露要出大自然寫真集，雖然鍾楚紅丈夫朱家鼎2007年因食道癌病逝，鍾楚紅悲慟不已，並一直維持單身，不過她對戀愛運不追求，強調順其自然。而昨適逢西洋情人節，鍾楚紅則曬出與鬆餅自拍照，她對著鏡頭燦笑，甜美模樣不輸當年，魅力逼人。

(中時電子報)