高雄大樹區農會選情緊繃 派系互告對手抹黑

大樹區農會選舉激烈，外場派利用夾報傳單，指控農會對農民照顧不夠，現任總幹事張清榮氣憤提告。（林宏聰攝）

高雄農會選情大致平淡，僅大樹區、旗山區農會戰況較激烈。其中，大樹區農會外場派最近散發傳單，批評農會經營不利，現任總幹事張清榮14日向警方提告對方抹黑，是高雄農會選舉首起提告案件，但外場派強調，傳單所寫均是公開數據，「若非事實歡迎來告！」

大樹區農會總幹事張清榮連任4屆，前後近20年均無人參選競逐，今年高市農會保險部主任高子珺出面挑戰，雙方戰成五五波，最近外場派四處散發傳單，質疑大樹區農會玉荷包「低買高賣」、「農民血汗錢誰賺去」、「若辦得好，溪埔辦事處為何停止營業？」

張清榮昨天向轄區仁武分局九曲堂派出所提告，控告外場派惡意抹黑「意圖使人不當選」、「影響金融安定」。他說，佛光山向農民收購玉荷包價格僅3、40元、郵局則是6、70元，大樹區農會收購價起碼70元至100元，向農民詢問就知道，農會絕無「低買高賣」。

此外，張清榮強調，溪埔辦事處每年虧損100多萬，僅服務周邊幾戶會員，農會經營需兼顧利潤，才會將辦事處遷移至姑山倉庫，並在溪埔改設ATM提款機、爭取公車路線等配套措施，他對外場派的控訴完全無法接受。

外場派高子珺則坦言發傳單，但所有內容均來自農會決算書，絕非黑函；傳單署名單位「大樹區農會改革聯盟陣線」發言人吳利成則說，大樹區農會每年獲中央補助近5000萬，但農民朋友毫無感受，且農會收購玉荷包，帳目也寫得含糊，裁撤溪埔辦事處更讓老農很不方便，「農會20年沒選舉，很多弊端都出來了！」

(中時)