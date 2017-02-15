NBA》少了洛夫 騎士宰灰狼2連勝

洛夫受傷缺陣，詹姆斯扛起重擔，繳出準大三元成績單，幫助騎士後來居上擊敗灰狼。(美聯社資料照)

洛夫的左膝蓋動手術，必須休息6周，騎士15日在客場挑戰灰狼，靠著詹姆斯與厄文兩大主將撐場面，最終以116比108後來居上拿下2連勝。

騎士首節落後4分，次節打出43比31攻勢超前，灰狼在第三節追平比數，決勝節灰狼在最後3分46秒內僅由威金斯投進1球，反觀衛冕軍在詹姆斯的三分球與內線跳投連拿5分的情況下將勝利放進口袋。

詹姆斯在這場比賽卯足全力，不但14投10中攻下25分，還抓下8個籃板，更送出14次助攻，似乎想要連同隊友洛夫沒有上場的攻擊能量攬在身上。主控厄文25分、7助攻，頂替洛夫先發的佛萊則貢獻了21分、10籃板，崔斯坦湯普生14分、11籃板，剛從熱火轉隊過來的德瑞克威廉斯有13分。

灰狼的進攻過於集中在兩位選秀狀元身上，威金斯豪取41分，唐斯26分、8籃板，葛基傑12分、10籃板，盧比歐16次助攻。

(中時電子報)