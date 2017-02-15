網傳綠營名嘴汪笨湖辭世 秘書及成大醫否認
網傳深受南部觀眾喜愛的政論名嘴汪笨湖，今晨病重辭世，汪笨湖秘書陳桂平出面否認，指「這是不實謠言」，汪笨湖目前還在加護病房，家屬對於有這樣謠傳，感到不受尊重。成大醫院亦對外澄清表示，目前汪先生仍於加護病房治療中。
汪笨湖14年前曾主持節目《台灣心聲》，靠著草地人主持模式、使用大量鄉土俚語，強烈的主持風格深受南部觀眾喜愛，又有「南霸天」之稱。
近年來汪笨湖極少在公開場合露面，外界傳聞他在2013年切除大腸癌，去年又傳罹患一種叫「骨髓化生不良症候群」的血液疾病，住進成大醫院。
今天網路消息傳出他已病重辭世，自由台灣黨後援會辦公室主任、李登輝民主協會理事王壽國也在臉書發文「汪笨湖今晨8點拔管不幸辭世」。
不過曾列自由台灣黨不分區立委名單的新聞工作者張銘祐，隨即在臉書貼文表示，向汪笨湖先生秘書查證，汪先生依舊在加護病房。汪笨湖今晨8點拔管不幸辭世，經向成大醫院查證是假消息。
汪笨湖家屬透過院方聲明，汪笨湖還在成大醫院治療中，但據可靠消息指出，汪罹患「骨髓化生不良症候症」，過年前在成大醫院治療，15日上午已拔管，雖持續治療，但不樂觀，家屬仍企盼有一絲奇蹟發生。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。