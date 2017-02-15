網傳綠營名嘴汪笨湖辭世 秘書及成大醫否認

政治名嘴汪笨湖。(本報系資料照)

張銘祐15日12時左右在臉書貼文表示汪笨湖尚未辭世。（截自張銘祐臉書）

綠營名嘴汪笨湖住院，友人前來探視。(圖/笨湖心聲臉書)

汪笨湖因「骨髓化生不良症候群」住進成大醫院，手上插多個針頭。(圖/笨湖心聲臉書)

網傳深受南部觀眾喜愛的政論名嘴汪笨湖，今晨病重辭世，汪笨湖秘書陳桂平出面否認，指「這是不實謠言」，汪笨湖目前還在加護病房，家屬對於有這樣謠傳，感到不受尊重。成大醫院亦對外澄清表示，目前汪先生仍於加護病房治療中。

汪笨湖14年前曾主持節目《台灣心聲》，靠著草地人主持模式、使用大量鄉土俚語，強烈的主持風格深受南部觀眾喜愛，又有「南霸天」之稱。

近年來汪笨湖極少在公開場合露面，外界傳聞他在2013年切除大腸癌，去年又傳罹患一種叫「骨髓化生不良症候群」的血液疾病，住進成大醫院。

今天網路消息傳出他已病重辭世，自由台灣黨後援會辦公室主任、李登輝民主協會理事王壽國也在臉書發文「汪笨湖今晨8點拔管不幸辭世」。

不過曾列自由台灣黨不分區立委名單的新聞工作者張銘祐，隨即在臉書貼文表示，向汪笨湖先生秘書查證，汪先生依舊在加護病房。汪笨湖今晨8點拔管不幸辭世，經向成大醫院查證是假消息。

汪笨湖家屬透過院方聲明，汪笨湖還在成大醫院治療中，但據可靠消息指出，汪罹患「骨髓化生不良症候症」，過年前在成大醫院治療，15日上午已拔管，雖持續治療，但不樂觀，家屬仍企盼有一絲奇蹟發生。

(中時電子報)