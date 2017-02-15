頂大唯一完整師培 清大祭獎學金育才

清大和竹教大去年正式合併後，成為唯一擁有完整師資培育的頂尖大學，清大今天表示，除了提供獎學金，也鼓勵學生修雙專長，成為具跨領域能力的教師。

清華大學和新竹教育大學去年正式通過合併案，自去年11月起，兩校合併為「國立清華大學」，合校後新設「竹師教育學院」與「藝術學院」，清華大學今天舉行合併後首次招生記者會。

清華大學副校長周懷樸表示，今年繁星推薦和個人申請管道除了原有的17系外，還新增竹師教育學院的7系和藝術學院的2系，未來在師資培育上，將涵蓋幼教到中等教育，也是頂尖大學首次有完整的師資培育系統。

周懷樸指出，教育是國家的根本，師資則是教育的推手，近年由於師培生要擠進正式教職的窄門愈來愈難，澆熄許多年輕人投身教育的熱情。清華新設「竹師教育學院」，就打定主意收最好的學生，培育成為優秀教師，而清華推動的多元雙專長，對師資培育、拓展教育資源也很有助益。

清華培育優質師資的方向也獲得肯定，周懷樸指出，有企業家贊同清華培育優質師資的目標，決定捐出新台幣1億元，成立「竹師教育獎學金」，今年學測總級分達頂標且經錄取進入教育學院就讀，不限名額，每人每年可領10萬元獎學金，4年下來就有40萬元。

清華大學教務長戴念華表示，今年個人申請管道新設以延後分流為特色的清華學院學士班「戊組（跨領域教育）」招生分組，該組學生大一不分系，大二可從「竹師教育學院」的7個學系中任選一系為第一專長，並任選清大其他科系為第二專長，養成為具跨領域教學能力的中小學老師。

目前就讀清華幼教系的大二生唐藝表示，合校之後希望多涉獵程式設計、影像處理等課程，她對設計幼兒教具特別感興趣，很多文章都認為電子產品對幼兒發展不好，但這是未來趨勢，因此希望學資訊工程課程，設計適合幼兒的電子產品。

唐藝舉觸控筆為例， 市面上的觸控筆產品大多較重較細，不適合幼兒使用，小朋友的手指很細，要用粗的觸控筆才適合，否則可能影響骨骼發展，因此希望未來能設計如蠟筆般的幼兒專用觸控筆。1060215

(中央社)