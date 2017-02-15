興航60天預告工資 工會：仍未發放
復興企業工會副理事長龐閔憶今天表示，興航在工資部分已經全數發放，但根據大解法的資遣費到目前為止仍未發放。
興航企業工會今天跟國道收費員自救會、台鐵產業工會至勞動部前抗議。興航企業工會副理事長龐閔憶說，目前興航在每個月工資部分，已經全數發放，並沒有積欠員工薪資，但大解法要求的預告工資，仍未發放。
龐閔憶說，根據大量解僱勞工保護法，12月2日資遣的員工，興航需另補50天工資給員工；12月12日資遣的員工，因預告期僅20天，另補40天工資給員工；12月22日資遣的員工，因預告期僅30天，公司需另補30天工資給員工部分，應該要在1個月內，也就是2月22日前發放，但到目前為止仍未收到。
龐閔憶指出，年前跟興航召開的6次勞資協商會議都沒有結果，第7次協商目前定在3月3日，將會跟興航商討資遣費的一些細節，像是平均薪資等雙方並無共識。如果協商再次破局，還會繼續抗爭下去。
勞動部則說，興航到目前為止仍未發放的原因還不知道，會再去了解。1060215
(中央社)
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