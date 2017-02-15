林全慰問 國5事故家屬盼業者別脫產

我要評比

行政院長林全等人今天上午前往二殯，慰問國道5號遊覽車翻覆罹難者家屬；他們向林全喊冤，盼政府釐清事故真相，更別讓相關公司得以脫產；林全則說，會把每個疑問、細節了解清楚等語。1060215

(中央社)