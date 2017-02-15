情人節破例 林宥嘉嬌妻首po夫妻同框照

丁文琪情人節破例，婚後首貼夫妻合照。(取材自微博)

歌手林宥嘉去年底和交往2年多的女友丁文琪求婚成功，一句「她說好」感動眾網友，小倆口於今年初登記結婚，而林宥嘉笑稱老婆「旺夫」，讓他工作滿檔正好存結婚基金，再循空檔補辦婚禮，盼今年結束前能完成終身大事，感情甜蜜卻相當低調的夫妻倆，其實幾乎不曾在網路上跟粉絲放閃，尤其嬌妻丁文琪，從交往到婚後，幾乎沒po過跟另一半的合照，然昨天適逢情人節，KiKi首度「破例」啦！

昨天是西洋情人節，無論單身或有伴，不少明星們選擇上線分享點什麼，跟粉絲一起度過甜甜的一天，連低調的林宥嘉夫妻檔也破了例，丁文琪難得貼出了「夫妻合照」，這也是他們登記結婚以來首度同框，照片中兩人都戴著卡通頭套，林宥嘉甚至被恐龍頭套整個遮住臉，然甜蜜度絲毫不減。

丁文琪隨照po文表示：「情人節破例po一張合照」祝大家情人節快樂，並開玩笑標籤「逗你笑一下」，而林宥嘉發現後也立即轉發合照，po文卻是兩樣情：「什麼？什麼情人節？死定了...」，粉絲直呼這對年輕夫妻檔雖未露臉，但這互動真的太甜，封他們為「情人節最佳」，忍不住哀嚎：「怎麼沒露臉還是可以閃！」。

(中時電子報)