慘絕人寰！揭北韓酷刑似地獄

48歲的脫北者金光義(音譯Kim Kwang-il)畫出勞改營的真實情況。(翻攝自The Atlantic.com)

北韓在金氏政權統治下，漠視人權的情況一再出現，不少脫北者曾出面指控，被遣返回北韓後，遭受即為不人道的酷刑處決，似乎回到滿清十大酷刑的年代！而以下幾種酷刑為北韓真實發生的案例。

●鴿子刑

48歲的脫北者金光義(音譯Kim Kwang-il)曾表示，在北韓勞改營的囚犯，從早到晚都在勞動，因糧食分配不均，他們吃了所有可以吃的東西，包含老鼠、蛇等。其中勞改營的「鴿子刑」最慘無人道，例如以扭曲的手腕被反鎖住，以辛苦的姿勢拷問三天三夜，且遭對準胸膛狂毆，直至吐血；或是被迫長時間擺出各種累人的特定姿勢，包括曲膝伸出雙臂、手腕掛着磚頭的「秤砣」式；金雞獨立的「飛機」式；以及類似「坐無影凳」的「電單車」式。

●犬決

金正恩的姑丈張成澤，最後落得叛國者之名而遭當眾處決。據報導，行刑方式竟是「犬決」，即把張成澤和其一些眾親信剝光衣服後推入鐵欄內，任由120條餓了3天的東北獵犬撕咬直到吃光。另傳張成澤是遭到機關槍亂槍掃射而死。

●火刑

南韓《朝鮮日報》報導，張成澤被處決後，由其領導的勞動黨行政部完全解體，11名副部長被處決，或被收容所監禁，一名副部長更以火刑方式處決。

●砲刑

傳北韓軍方第二號人物玄永哲，因為跟領導人金正恩頂嘴，被以高射砲公開處決，根據先前報導，衛星照顯示，北韓於2015年6門ZPU-4型對空機關砲處決異己，犯人粉身碎骨。

(中時電子報)