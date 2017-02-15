新北清潔隊員陳情 要求全面加發8000元獎金

新北市環保局工會15日至環保局陳情，要求市府加發清潔獎金應一視同仁。（池雅蓉攝）

新北市目前每位清潔隊員（不含內勤）每月有6000元清潔獎金，2014年7月環保署修正《地方機關清潔隊員清潔獎金支給要點》，將清獎上限調整至8000元，現台北、桃園、台中及高雄市的正式員工都已調高到8000元。新北市今年增加1億元預算加發獎金，新北市環保局工會今日前往環保局陳情，希望環保局能公平全面加發，不要只給特定清潔隊員，否則恐造成隊員間對立。

環保局回應，考量市府評估財政狀況及激勵基層等原因，故將多數意願較無意願或風險較高的工作，優先從6000元調到8000元。環保局也從去年10月起已舉辦33場座談會，聆聽基層意見，強調現發放方案尚未定案，預計3月提出，並追溯自今年1月生效。

環保局也強調，今年度發放方式先採1年試辦，今年底檢討執行，於明年才確定最終方案。

(中時)