廣州千架無人機升空表演 破金氏紀錄
中國大陸廣東省廣州市有千架無人機在11日元宵節當天，同時編隊升空進行花式表演，打破金氏世界紀錄。
廣州日報今天報導，這項活動由廣州億航智能技術有限公司安排，在廣州海心沙進行，有1000架無人機參與表演。
報導形容，當千架無人機在暗夜中升空時，「似漫天飛舞的流星」。
據報導，表演於當晚9時正開始，期間廣州交響樂團在場配合演奏「黃河．第三樂章」，1000架無人機伴隨著音樂升起。
報導表示，這次表演僅15分鐘，但30幾位技術工程師在此之前已操練了數千小時。
報導引述億航白鷺傳媒技術公司副總裁李智源說，這種表演的困難之處是無人機怕風、怕沒電、怕訊號干擾，何況是在聲光電磁環境都比較複雜的舞台上表演1000架。
李智源說，表演最大障礙是頻寬不足。當無人機編隊達到100架時，傳輸的資料量疊加起來便已巨大無比，且要保證傳輸穩定，對頻寬提出了挑戰，因此一般表演都無法突破100架無人機的數目。1060215
(中央社)
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