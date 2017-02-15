南韓：金正男疑遭2名女特務聯手毒殺

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我要評比

南韓情報機構今天表示，北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男，疑似遭到兩名北韓女特務毒殺。

路透社引述南韓多位議員報導，南韓情報機構也透露，北韓長期以來密謀刺殺金正男。但議員們並未透露情報機構如何得知此事。

金正男13日準備從馬來西亞搭機返回長年居住的澳門時遇刺。1060215

(中央社)