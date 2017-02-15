民眾設計奧會旗 紀政盼能帶進世大運

民間團體舉辦台灣奧運會旗設計比賽，希望台灣參加奧運能有代表台灣旗幟。奧運銅牌得主紀政15日說，希望今年台北世大運，主辦單位讓民眾拿選出的旗幟進場，為台灣選手加油。中央社記者王承中攝 106年2月15日

民間團體舉辦台灣奧運會旗設計比賽，希望台灣參加奧運能有代表台灣旗幟。奧運銅牌得主紀政今天說，希望今年台北世大運，主辦單位讓民眾拿選出的旗幟進場，為台灣選手加油。

為讓台灣參加奧林匹克運動會能有代表台灣的旗幟，有民間團體日前舉辦「台灣奧運會旗，我來設計」賽，上午在立法院舉行記者會，公布得獎結果，邀時代力量籍立法委員林昶佐、紀政出席。

林昶佐表示，參加奧運，台灣人就要用台灣的名字、旗幟及歌曲，不能再用黨國不分時代留下、不三不四的名字或旗幟，希望能有尊嚴，這是很多民眾共同聲音，他會在立法院繼續努力。

紀政說，台灣選手得金牌很不容易，但賽後繞場時不能舉國旗，心中作何感想，她很難過。

紀政說，作為曾經的奧運國手，很希望今年在台北市舉辦的世界大學運動會中，主辦單位能讓民眾拿大家選出的旗幟進場，為台灣選手加油。

舉辦奧運會旗設計比賽的主辦單位表示，參賽作品有一半都從台灣國土意象、島嶼造型出發，原住民圖騰運用也很多，將擇期拜訪中華奧林匹克委員會、教育部體育署及台北市政府，希望政府積極回應民間熱切期待，也希望將這些代表台灣的設計贈送給總統蔡英文。1060215

(中央社)