免疫抗體導致不孕 中醫調理體質獲麟兒
38歲阿芳曾有3次不明原因流產，之後遲遲未能受孕，就醫檢查發現因是免疫抗體導致不孕，後來她接受中醫療法調理體質，順利自然懷孕產下1男1女。
阿芳曾有3次不明原因流產，之後遲遲未能受孕，她和先生到一同到生殖醫學中心詳細檢查後，發現抽血指數抗核抗體（ANA）偏高，醫師告知她是免疫抗體導致不孕，建議試管嬰兒療程並施打免疫球蛋白。
但免疫球蛋白一劑動輒要價數千元，阿芳幾經考量後，決定採用中醫療法，她在天寶中醫診所院長林襄穎診治，在純粹使用中藥情況下，順利懷孕兩胎次，產下寶寶一男一女。
林襄穎指出，免疫系統原本是身體自我保護機制，但若免疫過度亢進，會產生對抗胚胎的抗體，導致胚胎無法著床，因而不孕。
林襄穎表示，目前西醫治療方式是靜脈注射免疫球蛋白；而中醫是針對各種不同體質類型使用適當中藥，恢復體質平衡，兩者皆有效果。
林襄穎指出，免疫抗體導致不孕常見中醫體質類型包括「氣滯血瘀」、「肝腎陰虛有火」、「肝腎衰弱」、「腎陰陽兩虛」等等，關鍵在於精準掌握病患各種不同體質類型，針對用藥，自然懷孕機率大增。
林襄穎說，阿芳是中醫的「腎陰陽兩虛體質」，使用養腎陰、補腎陽中藥治療，包括山藥、當歸、芍藥、川芎、胡桃、熟地黃、牡丹皮、澤瀉、人參、巴戟天、續斷、枸杞、菟絲子等等，患者配合治療，順利自然懷孕，產下寶寶。
醫師指出，有些人因本身患有自體免疫疾病，例如紅斑性狼瘡、血栓性血小板低下紫斑症等，導致不孕，但有人卻完全沒有這些疾病，平常也無不適症狀，患者缺乏警覺性，必須醫師詳加診察才能得知。
醫師呼籲婦女，若長期不孕、或反覆流產者，都應該考量免疫不孕之可能，早期發現，早期治療。1060215
(中央社)
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