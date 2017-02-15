金正男遇刺身亡 馬來西亞驗屍

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南韓證實北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遇刺後，馬來西亞警方表示，今天將為一名據信為金正男的北韓男子驗屍。

馬來西亞雪蘭莪州警察首長阿都沙瑪（Abdul Samah Mat）表示：「針對這名北韓男子的驗屍行動將在今天完成。」

法新社報導，阿都沙瑪不願證實這名男子的身分，或透露驗屍結果公布時間。（譯者：中央社張曉雯）1060215

(中央社)