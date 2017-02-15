金正男異鄉遇害 死因眾說紛紜

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北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男在吉隆坡機場遭到暗殺，據馬來西亞官員透露，他死前告訴醫療人員自己遭到化學噴霧所害，但外界也有毒針或毒液等說法，眾說紛紜。

美聯社報導，由於涉及敏感外交，選擇匿名的該名官員說，46歲的金正男在機場購物中心遭到鎖定，遲遲未通過海關去搭他預計往澳門的飛機。

他被送至機場診所後，在前往醫院的途中過世。

不過，根據馬來西亞警方發布的聲明，這名北韓男子護照上的名字為金處（Kim Chol，譯音）。

路透社報導，馬來西亞警官法吉（Fadzil Ahmat）表示，該名男子本來計劃前往澳門，但在吉隆坡國際機場航廈感到不適。

法吉說：「已故的...這個人覺得被人從後面抓住他的頭」，「他覺得頭昏目眩，所以到機場櫃臺要求協助。」

法吉進一步表示，金姓男子被帶到機場診所後還是感到不舒服，所以決定送他去醫院，而他死在前往布特拉加亞醫院（Putrajaya Hospital）的途中。

根據法新社引用南韓媒體報導，金正男是遭到毒針刺死。

星洲網則報導，金正男是被沾有不明液體的布套套住頭部。（譯者：中央社許湘欣）1060215

(中央社)