南韓情報機關：金正男5年來受中國庇護

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韓國國家情報院院長李炳浩15日在國會情報委員會懇談會上表示，北韓從5年前一直試圖暗殺金正男，其間中方為他提供庇護。

韓聯社15日稱，對於朝鮮冒著中朝關係惡化的風險暗殺金正男的理由，李炳浩表示，這可能與金正恩的性格有關。

至於金正男計劃飛往澳門的理由，李炳浩指出，金正男一周前來到馬來西亞，為了和家人團聚計劃返回澳門，因目前其子金韓松也留在澳門。

另外，朝鮮最高領導人金正恩的長兄金正男13日在馬來西亞遇害後，有消息傳其同父異母的胞妹金雪松也遭監禁。

韓聯社稱，韓國社團法人「世界朝鮮研究中心」主任安燦一表示，金正男同父異母的妹妹金雪松雖然地位不高，但據聞擔任勞動黨書記處要職。有消息稱，金雪松因與金正男遭暗殺事件有關，所以暫被監禁於某處。

金正男是金正日與第一任妻子成蕙琳所生，金雪松則是金正日與第二任妻子金英淑所生。由於金雪松長年隨侍金正日左右，深受其信任，負責IT產業的發展。

(旺報)