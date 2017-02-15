俄大使館回應佛林辭職 出現詭異圖片

俄羅斯駐美大使館在推特上回應了佛林的辭職。(圖取自俄羅斯駐美大使館的推特)

俄羅斯駐美大使館再度在推特上貼出食物的照片。(圖取自俄羅斯駐美大使館的推特)

在川普親信麥克‧佛林(Michael Flynn)突然宣布辭去國安顧問一職後，俄羅斯在美國的大使館在推特(Twitter)上回應了這個消息，否認大使曾和佛林談過美國取消制裁的事情，並且附上了奇妙的照片。

俄羅斯駐美大使館在照片下，引述克姆林宮發言人Dmitry Peskov的話寫道：「俄羅斯和美國之間沒有討論過撤銷制裁的事情」，但最奇妙的事情應該算是這個發文配的圖。這張圖看起來在一家餐廳拍攝的，桌子上擺了幾分漢堡和薯條套餐，但桌子旁邊沒有坐任何人。

赫芬頓郵報(Huffington Post)報導，佛林遭指弄他在川普正式上任前，就和俄羅斯駐美大使在電話上討論過美國取消對俄經濟制裁的事情。佛林一開始否認曾打過這通電話，但後來承認他並未對副總統彭斯(Mike Pence)據實以報，白宮證實佛林因此失去川普的信任，是川普要求佛林辭職下台的。

對於俄羅斯駐美大使館奇妙的推特回應，美國人也予以回應。共和黨在推特上貼出一張動態圖片，其中兩人比出了「ok」的手勢。網友Savannah說：「不要誤為：我愛漢堡這類的東西，但是你們真的需要好好練習說服的技巧。」

俄羅斯駐美大使館在發了這個奇妙的照片和推文後，再度發出類似圖片。這次圖說寫道：「莫斯科是不會忍受某人試圖從外部介入內部事務的。」這次的圖片裡則是充滿了俄羅斯傳統美食，例如俄羅斯可麗餅布利尼(Blini)、煙燻鮭魚和俄羅斯沙拉等。

(中時電子報)