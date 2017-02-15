林聰賢建議冬天不養禽 陳怡潔批：混蛋！
新上任的農委會主委林聰賢面對禽流感H5N6疫情擴大，建議業者若是沒能力做到生物防治最高規格，可避開風險最高冬天飼養禽類。親民黨立委陳怡潔對此痛批，林聰賢的做法不治標也不治本，林聰賢弄不好農舍也做不好禽流感防疫工作，「請問英全內閣可以不要養『混蛋主委』嗎？」
陳怡潔質疑，號稱全方位首長的農委會新任主委林聰賢，他禽流感防疫不力還沒被追究責任，竟然說出「冬天不養禽」的餿主意，「那也可以說民眾冬天不要吃薑母鴨、麻油雞，所以春夏秋養的生禽到了冬天就要全面撲殺嗎？」
陳怡潔指出，這樣的風險控管根本不治標也不治本，只會見證弄不好農舍的林主委也做不好禽流感防疫工作，林聰賢要是做不好農委會主委，也不可能可以坐上交通部長的大位，「如果專業不夠就不要亂出點子，若引發業者嗆聲造成內閣危機，只會讓民眾看笑話。」
(中時)
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