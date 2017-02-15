宣傳零撲殺 鄭文燦：付予流浪犬任務

桃園市持續宣傳零撲殺動保政策，15日來到西門國小.。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦特地出席宣傳《流浪犬貓零撲殺》政策。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦與貝貝及TOFFEE一起宣傳動保政策。（甘嘉雯攝）

CHERR拔廖政輝與貝貝互動親密。（甘嘉雯攝）

CHERRY拔廖政輝說「我要咬你」，TOFFEE馬上生氣。（甘嘉雯攝）

TOFFEE與貝貝是桃園市動保大使。（甘嘉雯攝）

為培養小朋友愛護動物以及尊重生命的觀念，桃園市西門國小於2016學年度下學期開學，就由教師帶領學生導讀《流浪狗之歌》繪本，透過教師的導讀，小朋友彷彿可以感受到狗兒被遺棄後心底那份深深的哀傷，學校更15日邀請動保專家廖政輝到校分享動保小故事，並由黃金獵犬貝貝及紅貴賓Toffee與小朋友進行互動。

桃園市長鄭文燦特地來宣傳《流浪犬貓零撲殺》政策，他強調，民眾若棄養，桃園市是要酌收費用，另外，市府也將推動狗狗訓練計畫，藉由篩選保護教育園區之收容犬隻並加以訓練，通過考驗後將送到各機關執行一定任務，讓「流浪犬」成為「守護者」，替動物找工作。

(中時)