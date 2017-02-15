國5事故 公路總局：盡快對友力通運撤照

我要評比

國5遊覽車翻覆意外，觀光局今天表示，昨天已經對蝶戀花旅行社做出停業處分；公路總局說，會盡快將友力通運公司做出撤照處分。

13日國5發生遊覽車翻覆意外，造成33人死亡、11人受傷，公路總局今天表示，已洽旺旺友聯產險公司，最快16日下午會在第二殯儀館召開保險理賠說明會。

觀光局業務組長賴炳榮今天表示，昨天已經對蝶戀花旅行社做出停業處分，後續會針對營運狀況，未來商品規劃及安全管控提出相應作法。

公路總局也發函友力通運公司評鑑丙等，由於這是重大事件，將盡快做出撤照處分。

公路總局說明，目前書面資料仍缺乏，不清楚較詳細的狀況，新竹區監理所今天上午會去做詳細查核，重點主要是看派車單等書面部分。1060215

(中央社)