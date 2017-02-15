林書豪近日可望復出 教練敲定時間表

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

布魯克林籃網隊後衛林書豪近日可望復出。「紐約郵報」（New York Post）記者路易斯引述籃網總教練艾特金森披露，林書豪預計復出，首戰在客場對決丹佛金塊。

路易斯（Bryan Lewis）在他個人推特頁面貼文說，籃網總教練艾特金森（Kenny Atkinson）期盼，全明星賽週結束後，安排林書豪客場出戰金塊。

根據NBA官網公布的賽程，全明星賽週結束後，籃網將在當地時間24日、台北時間25日作客丹佛迎戰金塊。

林書豪去年11月初出戰活塞時左大腿肌腱拉傷，養傷逾1個多月後，去年12月底在主場對決前東家夏洛特黃蜂隊又再度受傷。1060215

(中央社)