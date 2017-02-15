嘉義大排打撈死禽畜 警追查飼主嚴懲
嘉義縣家畜所今天持續打撈六腳大排至出海口沿岸約40袋棄置死禽體，縣長張花冠要求縣警局加入查緝，調閱畜牧養殖區熱點的橋梁和路口監視器，追查飼主嚴懲。
禽流感疫情升溫，嘉義縣民雄鄉一處傳統市場13日傳出私宰烏骨雞被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，全面對市場及來源的雞場進行消毒、移動管制。
在東石鄉副瀨村六腳大排出海口於13日傍晚發現有20多袋死鴨（每袋3至5隻），嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員立即前往現場消毒，昨天由化製車將死鴨運至鹿草焚化廠銷毀，檢體送檢驗。
張花冠表示，東石鄉六腳大排遭棄禽體，不僅嚴重影響環境，也易有禽流感擴散問題，家畜所接獲通報後，已盡速前往現場採樣送驗、焚毀，並要求相關單位積極追查及查緝不法，防止疫情擴散。
嘉義縣家畜疾病防治所所長李建霖指出，這次若追查到丟棄動物屍體的飼主，將依動物傳染病防治條例，裁罰5萬至100萬元，並派員採樣檢驗，如有驗出禽流感陽性反應，將進行撲殺，因隱匿未通報不予補償。1060215
(中央社)
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