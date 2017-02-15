遊覽車司機過勞 公路總局：修法檢討

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國5發生遊覽車翻覆意外，司機過勞問題浮上檯面，公路總局今天表示，將檢討採雙駕駛制度並找勞動部研討修法。

13日晚間國5發生遊覽車翻覆意外，造成33人死亡，11人受傷，司機女兒控訴父親從過年上班至出事當天都未休假，過勞問題引起社會大眾關注。

針對外界質疑公路總局認定，司機手握方向盤才算工時，公路總局局長陳彥伯今天解釋，公路總局規定司機開4小時就要休息半小時，開車不得超過8小時，因此才有手握方向盤算工時的說法。

他進一步表示，所謂開車不得超過8小時，不包括待命工時和工作工時，後續會再參考相關國家規定處理，並邀集勞動部研擬相關修法。

至於是否違反勞基法規定，公路總局表示，進站、離站時間就是待命時間，運管規範是調派勤務時，對駕駛工作時間的規範，待命時間是涵蓋在勞基法的工作時間規定，運管規則及勞基法沒有互相衝突。

公路總局舉例，葛瑪蘭客運會派2位駕駛，之後也會檢討是否要求業者採取雙駕駛，避免發生司機過勞問題，另外也會討論是否強制搭遊覽車繫安全帶等規定。1060215

(中央社)