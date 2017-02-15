大陸萬噸戰艦產量驚人 055艦一次造4艘

055型驅逐艦的推測圖。（圖／大陸軍網）

在中國大陸海軍自製航空母艦001A將要完成之際，做為護衛群主力的055巨型防空驅逐艦也逐步完成，而且開工速度奇快，在大連與上海各自建造兩艘，也就是一口氣就建造4艘，這種速度在美俄都不常見，足以顯示大陸的軍事工業實力確實驚人。

大陸媒體報導，軍事論壇上最近公布幾張美國商業衛星圖，發現大連造船廠裡有多艘軍艦正在製造，其中兩艘的長度接近200公尺，應該是055型驅逐艦的第3艘與第4艘，可見這兩艘幾乎是同步施工。一般來說，一款軍艦往往會在定型以後，先建造一艘下水進行海試，測試其艦載武器以及雷達性能，並為後續建造提供相關的改進，完成相關評估後，再大規模量產。而共軍055萬噸級驅逐艦的建設卻不同，直接就開工興建四艘，這樣的建造模式在美國和俄羅斯都沒發生過。

有些看法認為，這表明中共海軍對這款軍艦的性能相當具有自信，相關主機、雷達、電子通訊等系統，已經在陸基試驗平台進行長期測試過，船舶適應性也在052D艦上應用過了，因此有十足的把握直接大批量建造。

目前外界認為，055型驅逐艦主要作戰任務就是作為航艦編隊的護衛主力，擔負編隊的防空作戰、反潛護衛任務，同時為其他編隊提供空中保護，包括攻擊敵方海上和岸上目標，支援兩棲作戰等。相當於美國海軍的提康德羅加級神盾驅巡洋艦，不過具備後發展科技優勢，具備更新的科技，以及匿蹤船體設計等，因此大陸軍方認為055的綜合實力要高於提康德羅加級。

雖然目前沒有官方資料，外界推測055型全長182.6公尺，艦寬20.9公尺，吃水7.2公尺，滿載排水量13200噸，雙波段相位陣列雷達，一體化桅杆及綜合射控系統，武裝112具垂直發射系統單元，內裝紅旗10型、15型防空飛彈，艦艏一具130公釐艦炮。動力採複合燃氣渦輪機，反潛有艦殼聲納系統、主被動拖曳聲納系統。

(中時電子報)