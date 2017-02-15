拋開白宮煩惱事 歐巴馬夫婦情人節大放閃
隨著美國總統川普上任，內閣仍待逐一確認，各種事情還沒安定下來、仍舊一遍亂糟糟之際，白宮的舊主歐巴馬卻在拋下白宮這一切煩惱之後，開心和蜜雪兒展開了新生活，昨天的情人節兩人更是在推特上互相喊話曬恩愛，讓大家看到這對前第一夫妻仍舊如此恩愛，也羨煞不少網友紛紛在推特上轉發這兩則推文，也讓兩人成為情人節另類關注的焦點。
歐巴馬昨天先是在推特上對蜜雪兒喊話：「蜜雪兒，情人節快樂！跟妳再一起將近28年，仍然感覺每天都很新鮮」。不久蜜雪兒就在推特上回覆：「情人節快樂，我一生的摯愛」，兩人甜蜜在社群平台上公開放閃，不僅讓大家感覺到濃濃的情人節氛圍，更感受到兩人的鶼鰈情深。而這兩則推文也在推特上被大家瘋狂轉發，點讚(愛心)更是分別達到70萬、48萬人次，而網友也紛紛再推文下面回覆，「這麼棒的第一夫妻，趕快回白宮吧」、「歐巴馬你不穿西裝也沒關係，我們只想你們回來」等。
其實兩人這樣公開放閃已經不是第一次了，在歐巴馬執政8年期間，夫妻倆也都毫不吝嗇的放閃。在去年情人節兩人公開曬恩愛開開更是達到高峰，當時歐巴馬剛好在脫口秀上，談及婚姻與家庭，先稱「老婆永遠是對的」，之後節目還讓蜜雪兒現場連線老公，讓歐巴馬在電視上對她大喊：「我愛妳」，而這些甜蜜舉動也將兩人平時的閨房樂趣展示在眾人面前，讓當時的網友直呼兩人太閃了！
(中時電子報)
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