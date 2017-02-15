頭前溪遭棄置化學溶劑 檢警火速移除

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環保局稽查人員15日赴新竹頭前溪沿岸，抽查數十桶廢棄化學溶劑。（徐養齡攝）

數十桶廢棄化學溶劑。（徐養齡攝）

地檢署檢察官許大偉15日指揮環保局及警察單位徹查。（徐養齡攝）

新竹頭前溪沿岸，去年被民眾發現數十桶廢棄化學溶劑，擱置多時衍生公危疑慮，檢方15日指揮環保署、河川局、市警局等單位火速移除，將追查始作俑者，並建請地方政府協調，將該地重闢為公共空間，讓傾倒廢棄物的問題徹底解決。

新竹地檢署檢察官許大偉表示，河川局去年接獲民眾檢舉，經查驗確認為具揮發性的有機溶劑，且閃火點低於攝氏40度，室外溫度一高，隨時有燃燒爆炸之虞。

檢方日前接獲通報，今天加派環保署稽查總隊逐桶採樣，打開桶蓋後立刻飄出刺鼻臭味，稽查人員調派清運卡車，小心翼翼以機具將鐵桶移除，明顯可見桶身已在日曬下出現變形，幸好至今未起火燃燒，否則後果不堪設想。

許大偉指出，傾倒者已明顯觸犯《廢棄物清理法》，且因裝有物具閃火性，另涉公共危險罪嫌，檢方日前結合警方、環保單位組成「檢警環聯盟」，致力打擊違法傾倒廢棄物的不肖業者，將依原料追查可能上游來源，追究行政及刑事責任。

他說，頭前溪北岸開發得早，公共建設帶來人潮，惡意傾倒等環保案件自然減少，但南岸遲未開發，成三不管地帶，就算裝設監視器也無法杜絕，值得縣市政府共同思考。

(中時)