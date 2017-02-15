頭前溪遭棄置化學溶劑 檢警火速移除
新竹頭前溪沿岸，去年被民眾發現數十桶廢棄化學溶劑，擱置多時衍生公危疑慮，檢方15日指揮環保署、河川局、市警局等單位火速移除，將追查始作俑者，並建請地方政府協調，將該地重闢為公共空間，讓傾倒廢棄物的問題徹底解決。
新竹地檢署檢察官許大偉表示，河川局去年接獲民眾檢舉，經查驗確認為具揮發性的有機溶劑，且閃火點低於攝氏40度，室外溫度一高，隨時有燃燒爆炸之虞。
檢方日前接獲通報，今天加派環保署稽查總隊逐桶採樣，打開桶蓋後立刻飄出刺鼻臭味，稽查人員調派清運卡車，小心翼翼以機具將鐵桶移除，明顯可見桶身已在日曬下出現變形，幸好至今未起火燃燒，否則後果不堪設想。
許大偉指出，傾倒者已明顯觸犯《廢棄物清理法》，且因裝有物具閃火性，另涉公共危險罪嫌，檢方日前結合警方、環保單位組成「檢警環聯盟」，致力打擊違法傾倒廢棄物的不肖業者，將依原料追查可能上游來源，追究行政及刑事責任。
他說，頭前溪北岸開發得早，公共建設帶來人潮，惡意傾倒等環保案件自然減少，但南岸遲未開發，成三不管地帶，就算裝設監視器也無法杜絕，值得縣市政府共同思考。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。