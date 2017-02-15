NBA》板凳戰力分勝負 公牛抵傷暴龍止敗
暴龍與公牛在15日正面交鋒，但焦點不是在雙方的先發球員，而是替補陣容，板凳球員成為整場比賽的勝負關鍵，主場應戰的公牛，攻下54分，比客場出賽的暴龍多了20分，最終以105比94擊敗敵軍，中止3連敗。
此役兩隊的陣容都有所殘缺，公牛韋德休息，暴龍的替補大將泰倫斯瓊斯被交易至魔術，但挾著主場優勢的公牛在打完半場取得19分領先優勢，即便暴龍在下半場企圖反撲，但最終仍以11分之差告負。
公牛以替補的麥克德莫13投8中，攻下20分最高，頭號主將吉米巴特勒19分、12助攻，泰吉布生14分，從先發轉為替補的前明星級後衛隆多12分，費利西歐10分。
暴龍吞下3連敗，羅瑞22分最佳，迪羅薩18分，諾曼鮑爾13分，瓦蘭丘納斯12分、9籃板，喬瑟夫10分。
暴龍之所以願意用泰倫斯瓊斯以及2017第一輪選秀權將魔術中鋒伊巴卡交易過來，是因為有信心在球季結束後留下這位好手。
(中時電子報)
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