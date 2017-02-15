顏值高任性 羅伯派汀森大亂髮卻超帥
《暮光之城》系列男星羅伯派汀森堪稱高顏值，他最近帶著新片《失落之城》在柏林影展宣傳，他向來走隨興風，過去多次被拍到一頭亂髮的模樣，這回就連在國際場合上他也沒整理，一頭亂髮登場，雖然有些滑稽，但粉絲還是很吃這種隨興風，大呼「超帥！」
近來羅伯派汀森鮮少公開露臉，這回為了新片出席柏林影展，但他在記者會上隨性露臉，頭髮亂翹也毫不在乎，直到首映會場時，他才梳著「賭神」式的油頭露臉。只是他雖然亂髮，但還是不減帥度，讓粉絲笑虧「顏值高就是任性！」
(中時電子報)
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